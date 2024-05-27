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К лету в Сочи откроются 150 километров пешеходных и веломаршрутов

В Сочи к предстоящему летнему сезону откроют 150 км пешеходных и веломаршрутов. Маршруты затрагивают территории Сочинского нацпарка, Кавказского заповедника и трех горных курортов, рассказали в пресс-службе администрации курорта.

Источник: Reuters

На курорте «Роза Хутор» откроют 29 пеших троп. Одна из них — «Путь к альпакам» — откроется впервые. Она идет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак «Пача Мама», сообщили в мэрии. Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий.

Два новых маршрута откроются также на курорте Красная Поляна. Это пешие маршруты «Заброшенный бугель» протяженностью четыре км и «Буковый лес» протяженностью около шести км. Первая тропа ведет к станции первой бугельной канатной дороги в Красной Поляне, проходит по тенистому буковому лесу от верхней станции канатной дороги «Водопад Поликаря» до верхней станции канатной дороги «Восточный лес».

Ранее сообщалось, что к летнему сезону в Сочи усилят меры безопасности. На курорте усилят патрули, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и народных дружин, количество патрулируемых маршрутов увеличится до 40.

ЖКХ