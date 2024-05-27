К лету в Сочи откроются 150 километров пешеходных и веломаршрутов

На курорте «Роза Хутор» откроют 29 пеших троп. Одна из них — «Путь к альпакам» — откроется впервые. Она идет от Горной Олимпийской деревни к Парку альпак «Пача Мама», сообщили в мэрии. Все тропы будут запускаться постепенно в зависимости от погодных условий.
Два новых маршрута откроются также на курорте Красная Поляна. Это пешие маршруты «Заброшенный бугель» протяженностью четыре км и «Буковый лес» протяженностью около шести км. Первая тропа ведет к станции первой бугельной канатной дороги в Красной Поляне, проходит по тенистому буковому лесу от верхней станции канатной дороги «Водопад Поликаря» до верхней станции канатной дороги «Восточный лес».
Ранее сообщалось, что к летнему сезону в Сочи усилят меры безопасности. На курорте усилят патрули, состоящие из сотрудников полиции, Росгвардии, казаков и народных дружин, количество патрулируемых маршрутов увеличится до 40.