Крупных тарантулов и змей встречают жители Воронежа

Южнорусский тарантул — вид из семейства пауков-волков. Самки вырастают до 30 мм, самцы — до 25 мм. Паук предпочитает сухой климат. Нередко встречается на полях, в садах и огородах, на берегу рек и в местах с мягкой почвой. Яд паука не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации токсинов. Тем не менее после укуса возникают отек и боль. Кожа в укушенном месте может приобрести желтый цвет и оставаться такой около двух месяцев.