Крупных тарантулов и змей встречают жители Воронежа

Воронежцы сообщают в социальных сетях о встречах с представителями фауны в черте города. В понедельник, 27 мая, в городских пабликах появилось фото огромного паука, которого, по словам автора, увидели на Чернавском мосту. На снимке изображен южнорусский тарантул.
Южнорусский тарантул — вид из семейства пауков-волков. Самки вырастают до 30 мм, самцы — до 25 мм. Паук предпочитает сухой климат. Нередко встречается на полях, в садах и огородах, на берегу рек и в местах с мягкой почвой. Яд паука не вызывает летального исхода у крупных животных и человека ввиду слабой активности и малой концентрации токсинов. Тем не менее после укуса возникают отек и боль. Кожа в укушенном месте может приобрести желтый цвет и оставаться такой около двух месяцев.
А жители микрорайона Шилово рассказали, что встретили возле дома большую змею. Горожане опубликовали видео. Судя по ярким пятнам на голове у змеи, в объектив попал уж.
На территории Воронежской области обитают шесть видов змей: обыкновенный уж, водяной уж, гадюка Никольского, или черная лесостепная гадюка, восточная степная гадюка, медянка и узорчатый полоз. Для человека опасны и ядовиты лишь два вида змей: гадюка Никольского и восточная степная гадюка. Подробнее об этом — в материале РИА «Воронеж».
Уж обыкновенный — самый распространенный вид. Вырастает до метра в длину. Окрас тела черный, темно-серый или оливково-серый. Пятна на голове ужа могут быть не только ярко-оранжевыми, но и светло-желтыми или белыми, а могут вообще отсутствовать — но это скорее исключение. При встрече с ужом волноваться не стоит — он абсолютно безвреден. Питается в основном живыми лягушками и грызунами.
Помимо этого, в воронежских пабликах жители столицы Черноземья и районов области публикуют фото, сделанные во время встреч с другими представителями фауны:
В середине мая под Воронежем поймали енотовидную собаку, которая разгуливала по улицам Ямного. Раненый зверь находился в тяжелом состоянии. Волонтеры предположили, что животное пострадало в драке с бродячими собаками.