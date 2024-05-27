Инновации — на вооружении медиков. Как оснащают больницы Кузбасса

В региональном правительстве рассказали, что в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке закупили шесть единиц медицинского оборудования на общую сумму более 10 млн руб. К примеру, в отделение детской онкологии и гематологии по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели высокоточный прикроватный монитор. Медики говорят, что он удобен и прост в использовании. С его помощью маленьким пациентам можно измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, узнать частоту сердечных сокращений.