Инновации — на вооружении медиков. Как оснащают больницы Кузбасса

В кузбасские больницы продолжает поступать современное оборудование. Чем помогают новокузнецким врачам новые технологии — в обзоре kuzbass.aif.ru.
10 вместо 40.
В Новокузнецкую городскую клиническую больницу № 29 им. А. А. Луцика поступил инновационный аппарат для экстракорпоральной очистки крови. Стоит он 4,6 млн руб. При его разработке учитывали нужды отделений интенсивной терапии. Отмечается, что новые технологии позволяют максимально быстро адаптироваться к каждому клиническому случаю и уменьшить нагрузку на персонал.
«Аппарат для заместительной почечной терапии — очень нужное и важное оборудование для отделения реанимации, — отметила заведующая отделением анестезиологии-реанимации № 1 д. м. н. Наталья Никифорова. — При критических состояниях нередко развивается полиорганная, в том числе почечная, недостаточность. В этих случаях крайне сложно помочь пациентам без аппаратной очистки крови. Система неотложного экстракорпорального очищения крови предоставляет возможность медицинскому персоналу быстро адаптировать лечение, основываясь на текущем состоянии больного».
Медики отмечают, что на подготовку аппарата к работе достаточно 10−15 минут, тогда как модели прошлого поколения для этого было необходимо 40−50 минут. Ещё один плюс новой техники — она может выдавать уведомления и подсказки для персонала. Например, как разрешить сложившуюся аварийную или предаварийную ситуацию.
Для маленьких пациентов.
В региональном правительстве рассказали, что в Кузбасскую детскую клиническую больницу им. Ю. Е. Малаховского в Новокузнецке закупили шесть единиц медицинского оборудования на общую сумму более 10 млн руб. К примеру, в отделение детской онкологии и гематологии по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели высокоточный прикроватный монитор. Медики говорят, что он удобен и прост в использовании. С его помощью маленьким пациентам можно измерить артериальное давление, сделать электрокардиограмму, узнать частоту сердечных сокращений.
«По нацпроекту “Здравоохранение” и за счёт областного бюджета в поликлиники и больницы региона мы приобретаем самое современное оборудование. Это существенно улучшает условия лечения и диагностики пациентов, оптимизирует работу медицинского персонала. Особое внимание уделяем модернизации детских медицинских учреждений», — отметил врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
В отделении ультразвуковой диагностики появился переносной УЗИ-аппарат. Он может заменить стационарное ультразвуковое оборудование и позволяет проводить исследования детям в любом отделении больницы. В поликлинику № 4 закупили два новых 12-канальных аппарата электрокардиографии. Сообщается, что теперь врачи смогут эффективнее диагностировать и выявлять отклонения в работе сердечно-сосудистой системы.
«Аппараты ЭКГ позволяют оперативно проводить обследования наших маленьких пациентов. Учитывая важность ранней диагностики в определении дальнейшей успешной тактики лечения, использование такого оборудования необходимо для нашей ежедневной практики», — рассказала замглавного врача по поликлинической работе Ольга Бондаренко.
По информации регионального министерства здравоохранения, за последние годы в кузбасские больницы поступило свыше 13 тыс. единиц современного оборудования. В Новокузнецке строители приступают к возведению здания поликлиники филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л. С. Барбараша. Завершить строительство, по данным пресс-службы АПК, планируют до конца 2025 года. Получать медицинскую помощь там будут более 20 тыс. жителей южной агломерации.