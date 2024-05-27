В Петербурге открыли липовый сад на Синем мосту

В этот раз конкурс провели со второго раза. Изначально его объявили на 100 млн рублей, но затем признали несостоявшимся. Как объяснял председатель комитета по благоустройству Василий Пониделко, выяснилось, что липы, которые хотели купить чиновники, подорожали за время объявления конкурсных процедур: с 500 тысяч до миллиона рублей. В России, говорил он, такие деревья найти невозможно, в прошлом году везли из Европы. Так что новое техзадание предполагало закупку деревьев у российского питомника, но сами липы в документации указали совершенно другие.