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В Омской области ударят затяжные заморозки

Судя по прогнозу Обь-Иртышского УГМС, в Омской области затянутся ночные заморозки. Как сообщили в пресс-центре мэрии Омска со ссылкой на синоптиков, такое опасное явление, как заморозки, ожидается в регионе каждую ночь вплоть до конца весны, пятницы, 31 мая 2024 года. Метеорологи предвещают понижение температуры до 0…-5 °С.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°

В пресс-центре городской администрации отметили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.

Напомним, до 29 мая в регионе ожидаются и другие проявления непогоды и холода: снег, дожди, град, грозы и порывистый ветер. В частности, в понедельник, 27 мая, град прошел в Большеуковском районе Омской области.