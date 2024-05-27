В Омской области ударят затяжные заморозки

В пресс-центре городской администрации отметили, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ.
Напомним, до 29 мая в регионе ожидаются и другие проявления непогоды и холода: снег, дожди, град, грозы и порывистый ветер. В частности, в понедельник, 27 мая, град прошел в Большеуковском районе Омской области.