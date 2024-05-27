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Преподаватель физкультуры Апухтина рассказала, как подготовиться к забегу

Массовый бег становится все более популярным.

Преподаватель физкультуры и участница забегов Елена Апухтина рассказала «АиФ в Кузбассе», что при подготовке к массовому забегу начинать нужно с ходьбы.

Обычно на забегах предлагают дистанции от 3−5 км до 42,2 км (марафон), однако новичку нужно выбирать для своего первого забега минимальную дистанцию.

«После десяти минут разминки интенсивной ходьбой можно сделать 10 повторов по одной минуте бега и одной минуте ходьбы. Потом постепенно увеличивать длительность отрезков бега. Когда станет возможным бежать в течение получаса без сильной одышки, можно переходить к удлинению протяжённости тренировок и увеличению интенсивности», — говорит тренер.

Проще всего скачать бесплатный стандартизированный план на нужную дистанцию в приложении для бега и заниматься по нему или заниматься в платной школе бега, что поможет сохранить мотивацию и не бросить занятия.