Преподаватель физкультуры Апухтина рассказала, как подготовиться к забегу

«После десяти минут разминки интенсивной ходьбой можно сделать 10 повторов по одной минуте бега и одной минуте ходьбы. Потом постепенно увеличивать длительность отрезков бега. Когда станет возможным бежать в течение получаса без сильной одышки, можно переходить к удлинению протяжённости тренировок и увеличению интенсивности», — говорит тренер.