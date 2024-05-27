Преподаватель физкультуры Апухтина рассказала, как подготовиться к забегу

Преподаватель физкультуры и участница забегов Елена Апухтина рассказала «АиФ в Кузбассе», что при подготовке к массовому забегу начинать нужно с ходьбы.
Обычно на забегах предлагают дистанции от 3−5 км до 42,2 км (марафон), однако новичку нужно выбирать для своего первого забега минимальную дистанцию.
«После десяти минут разминки интенсивной ходьбой можно сделать 10 повторов по одной минуте бега и одной минуте ходьбы. Потом постепенно увеличивать длительность отрезков бега. Когда станет возможным бежать в течение получаса без сильной одышки, можно переходить к удлинению протяжённости тренировок и увеличению интенсивности», — говорит тренер.
Проще всего скачать бесплатный стандартизированный план на нужную дистанцию в приложении для бега и заниматься по нему или заниматься в платной школе бега, что поможет сохранить мотивацию и не бросить занятия.