Стало известно, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 1 июня 2024

В столице Приангарья полным ходом идет подготовка к 363-летию. Уже известна программа празднования, какие дороги перекроют, будет ли салют. Также в администрации города рассказали, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 1 июня 2024.
Как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 1 июня 2024
— Работу общественного транспорта в Иркутске 1 июня продлили до 24.00, — рассказала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская. — Единственное, хотим всем напомнить о комендантском часе. Он начинается в городе в 23.00. То есть после этого времени несовершеннолетние могут находиться на улицах только в сопровождении законного представителя — это мама, папа или человек, у которого есть доверенность на нахождение с ним ребенка. Дядя, бабушка — нет. Только законные представители.
Стоит напомнить, что улицы вокруг сквера Кирова будут перекрыты, соответственно, маршруты общественного транспорта и расположение остановочных пунктов изменятся. Так, с улицы Ленина транспорт будут отправлять на улицу Канадзава, далее по улице Марата. Как рассказал директор МАУ «Праздник» Антон Титков, ограничения для движения введут также на участках улиц Российская, Рабочая, Чкалова, Сухэ-Батора. Разобрались, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 1 июня 2024.
Продление работы общественного транспорта необходимо для того, чтобы все могли спокойно добраться до дома после финального концерта, который закончится около 22.00. Напомним, приглашенной звездой в этом году будет Юлия Савичева. Начало ее выступления на площади графа Сперанского в 21.00.
— Она едет не одна, со своим коллективом, в концертной команде у нее 9 человек: светорежиссер, звукорежиссер, гитарист, барабанщик и так далее, — говорит директор МАУ «Праздник» Антон Титков. — Это будет настоящее полноценное шоу на 45−60 минут. Хорошая финальная точка в праздновании 363-летия Иркутска.
Напомним, также, что всех, кто хочет пройти в зону празднования, ждет два досмотра и проход через рамку металлодетектора. И еще, к сцене не пропустят никого на самокатах, скутерах и любых других средствах индивидуальной мобильности, также закрыт вход на праздничные площадки для людей с домашними животными.
Кстати, концерт у сквера Кирова станет не единственной локацией для Дня города. Интерактивы, выступления артистов, а также конкурсы, викторины пройдут на площади у памятника Александру III, островах Конный и Юность. Ребят в честь Дня защиты детей обещают бесплатно угощать мороженым — закуплено 10 000 порций лакомства — подробности здесь.