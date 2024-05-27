Стало известно, как будут ходить автобусы в День города в Иркутске 1 июня 2024

— Работу общественного транспорта в Иркутске 1 июня продлили до 24.00, — рассказала начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская. — Единственное, хотим всем напомнить о комендантском часе. Он начинается в городе в 23.00. То есть после этого времени несовершеннолетние могут находиться на улицах только в сопровождении законного представителя — это мама, папа или человек, у которого есть доверенность на нахождение с ним ребенка. Дядя, бабушка — нет. Только законные представители.