День пограничных войск впервые пройдет на набережной Камы

По данным ведомства, в праздничном мероприятии примут участие военнослужащие, служившие или служащие в пограничных войсках, их семьи и представители ветеранских организаций. Колонна представителей властей, силовых структур и общественных организаций пройдет по набережной Камы, что позволит не перекрывать основные улицы города.