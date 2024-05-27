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День пограничных войск впервые пройдет на набережной Камы

Традиционное шествие, посвященное Дню пограничных войск, пройдет на набережной Камы без перекрытия центральных улиц Перми. Как сообщает пресс-служба администрации города, сбор участников начнется у арт-объекта «Счастье не за горами».

По данным ведомства, в праздничном мероприятии примут участие военнослужащие, служившие или служащие в пограничных войсках, их семьи и представители ветеранских организаций. Колонна представителей властей, силовых структур и общественных организаций пройдет по набережной Камы, что позволит не перекрывать основные улицы города.

Уточняется, что в целях обеспечения безопасности на мероприятии будут задействованы сотрудники полиции, а в акватории Камы будет организовано дежурство катера с матросами-спасателями.

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