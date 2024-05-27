Врач-кардиолог Захарова сообщила, кому нельзя бегать ни в коем случае

Бег — один из видов физиологической нагрузки, рекомендуемой врачами для профилактики, лечения и реабилитации целого ряда заболеваний. Врач-кардиолог НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний г. Кемерово, к. м. н. Татьяна Зверева рассказала «АиФ в Кузбассе», кому нельзя бегать ни в коем случае.
Противопоказанием могут быть острые заболевания или обострение хронических, болезни позвоночника и суставов, а также избыточная масса тела. Однако если люди с заболеваниями суставов или риском избыточной нагрузки на них хотят заниматься, стоит начинать с укрепления мышечного каркаса (плавание, ходьба) и только после этого приступать к бегу.
«Любой дискомфорт — это сигнал к тому, что нужно уменьшить интенсивность тренировки. Для начала стоит перейти на шаг. Если появилось головокружение или сильная боль в груди, то нужно остановиться, а лучше лечь. Если такое состояние повторяется, необходимо обратиться к врачу», — говорит Татьяна.