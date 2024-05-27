Врач-кардиолог Захарова сообщила, кому нельзя бегать ни в коем случае

Противопоказанием могут быть острые заболевания или обострение хронических, болезни позвоночника и суставов, а также избыточная масса тела. Однако если люди с заболеваниями суставов или риском избыточной нагрузки на них хотят заниматься, стоит начинать с укрепления мышечного каркаса (плавание, ходьба) и только после этого приступать к бегу.