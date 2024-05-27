Администрация вплотную займется самокатчиками в Екатеринбурге

Планируется, что члены рабочей группы займутся организацией деятельности кикшеринговых компаний и движения электросамокатов. Они будут рассматривать различные вопросы, в том числе по парковке. Кто войдет в состав и когда группа будет сформирована, пока не сообщается.
Напомним, что при гордуме Екатеринбурга вопросами обеспечения безопасного движения самокатов также занимается профильная группа. По итогам нескольких заседаний, на которых присутствовали представители кикшеринговых компаний, к недовольству последних было решено повсеместно ограничить скорость движения самокатов до 10км/ч. Порядок реализации инициативы будет определен в ближайшее время. В дальнейшем депутаты намереваются выйти с ней к законодательному собранию. Кроме того, рабочая группа предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым самокаты будут эвакуировать с улиц города за счет кикшеринговых компаний.