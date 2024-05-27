Администрация вплотную займется самокатчиками в Екатеринбурге

Напомним, что при гордуме Екатеринбурга вопросами обеспечения безопасного движения самокатов также занимается профильная группа. По итогам нескольких заседаний, на которых присутствовали представители кикшеринговых компаний, к недовольству последних было решено повсеместно ограничить скорость движения самокатов до 10км/ч. Порядок реализации инициативы будет определен в ближайшее время. В дальнейшем депутаты намереваются выйти с ней к законодательному собранию. Кроме того, рабочая группа предлагает внести изменения в законодательство, согласно которым самокаты будут эвакуировать с улиц города за счет кикшеринговых компаний.