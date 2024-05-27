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Свердловское МЧС выпустило штормовое предупреждение к 28 мая

На Средний Урал придет ветер до 20 метров в секунду.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: Комсомольская правда

В Свердловскую область 28 мая придет шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустило региональное МЧС.

— В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим, — рассказала в ГУ МЧС по Свердловской области.

В регионе запрещено использование открытого огня. В ветреную погоду это может быть особенно опасно. В связи с этим свердловчан просят тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Ранее стало известно, что в Свердловской области ожидается очередное похолодание, за которым последует потепление. В ночь на 27 мая на Среднем Урале действовала арктическая воздушная масса, и в регионе прогнозировались заморозки.