Свердловское МЧС выпустило штормовое предупреждение к 28 мая

В Свердловскую область 28 мая придет шквалистый ветер. Его порывы будут достигать 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение выпустило региональное МЧС.
— В период предупреждения спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. Напоминаем, что в Свердловской области установлен особый противопожарный режим, — рассказала в ГУ МЧС по Свердловской области.
В регионе запрещено использование открытого огня. В ветреную погоду это может быть особенно опасно. В связи с этим свердловчан просят тщательно соблюдать меры пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что в Свердловской области ожидается очередное похолодание, за которым последует потепление. В ночь на 27 мая на Среднем Урале действовала арктическая воздушная масса, и в регионе прогнозировались заморозки.