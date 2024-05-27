Новую площадку ГТО открыли для жителей Новосибирска

Новую площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО открыли в Новосибирске. Объект реализовали в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области».
Площадку разместили в спорткомплексе «Фламинго».
— На ее территории новосибирцы смогут подготовиться к предстоящей сдаче нормативов. Площадка вмещает в себя тренажеры, необходимые для отработки основных упражнений ГТО: «становая тяга», «жим лежа» и другие, — сообщили в правительстве.
Площадка находится в открытом доступе, заниматься на ее территории могут все желающие.
В первый день работы новосибирцы могли сдать ГТО. Также на территории комплекса известные спортсмены провели мастер-классы.