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Новую площадку ГТО открыли для жителей Новосибирска

Заниматься на ее территории может любой желающий.

Источник: правительство НСО

Новую площадку для подготовки и сдачи нормативов ГТО открыли в Новосибирске. Объект реализовали в рамках утвержденной правительством региона госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Новосибирской области».

Площадку разместили в спорткомплексе «Фламинго».

— На ее территории новосибирцы смогут подготовиться к предстоящей сдаче нормативов. Площадка вмещает в себя тренажеры, необходимые для отработки основных упражнений ГТО: «становая тяга», «жим лежа» и другие, — сообщили в правительстве.

Площадка находится в открытом доступе, заниматься на ее территории могут все желающие.

В первый день работы новосибирцы могли сдать ГТО. Также на территории комплекса известные спортсмены провели мастер-классы.

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