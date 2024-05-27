Шторм повалил деревья в парках Симферополя

«Из-за сильного ветра в парке им. Гагарина пострадало пять здоровых деревьев. В остальных парках и скверах упали крупные ветки», — говорится сообщении.
На данный момент, по информации учреждения, распиливают и вывозят порубочные остатки. Основная часть работ уже выполнена.
22 мая в пресс-службе ГУ МЧС России по Крыму предупредили о трехдневном шторме.
К вечеру 24 мая в Симферополе в Единую дежурную диспетчерскую служб (ЕДДС) по поводу упавших от сильного ветра деревьев и веток поступило порядка 30 обращений.
Сильный ветер повалил деревья и в Севастополе. Также были повреждены два автомобиля.