В Самаре до 31 августа ограничат движение на 7 улицах

Ограничительная мера будет действовать:



— до 23:59 30 июня 2024 года — по ул. Мяги на участке от дома № 28 по ул. Мяги до ул. Гагарина;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Блюхера на участке от дома № 89 по ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Гастелло на участке от дома № 30 по ул. Гастелло до ул. Стара-Загора и на участке от дома № 55 по Московскому шоссе до ул. Стара-Загора;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по Измайловскому переулку на участке от дома № 2 до дома № 23;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Нагорной на участке от дома № 86 по ул. Ново-Вокзальной до дома № 23 по ул. Нагорной и на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до ул. Пугачевской;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по ул. Пугачевской на участке от дома № 73а до дома № 85а;

— до 23:59 31 августа 2024 года — по Третьему проезду на участке от дома № 25 по ул. Печерской до дома № 10 по ул. Корабельной.



«Обращаем внимание автомобилистов на необходимость заблаговременно планировать свои поездки», — отметили в департаменте.