В Ростове на время ремонта ливневки ограничат движение по улице Красноармейской

В Ростове-на-Дону на время ремонта ливневки ограничат движение машин по участку улицы Красноармейской. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.
— С 4 июня по 10 июля 2024 года будет ограничен проезд на улице Красноармейской от проспекта Кировского до переулка Крепостного, — говорится в сообщении.
Добавим, в этот же период времени частично перекроют улицу Филимоновскую от переулка Островского до проспекта Буденновского (с вводом одностороннего движения) и крайнюю правую полосу проспекта Буденновского, южное направление в створе улицы Филимоновской.