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В Ростове на время ремонта ливневки ограничат движение по улице Красноармейской

В Ростове-на-Дону на месяц ограничат проезд по участку улицы Красноармейской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону на время ремонта ливневки ограничат движение машин по участку улицы Красноармейской. Об этом водителей предупреждает городской департамент автодорог.

— С 4 июня по 10 июля 2024 года будет ограничен проезд на улице Красноармейской от проспекта Кировского до переулка Крепостного, — говорится в сообщении.

Добавим, в этот же период времени частично перекроют улицу Филимоновскую от переулка Островского до проспекта Буденновского (с вводом одностороннего движения) и крайнюю правую полосу проспекта Буденновского, южное направление в створе улицы Филимоновской.