Парковку у парка «Орленок» запретят на два дня в Воронеже

Это связано с проведением анимационного фестиваля.
В мэрии уточнили, что автомобилисты не смогут оставить там свои машины, начиная с 18 часов 29 мая. Запрет будет действовать до 21 часа 30 мая на следующих отрезках:
«На улицах Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Чайковского), Чайковского (от улицы Фридриха Энгельса до улицы Студенческой), Студенческой (от улицы Чайковской до улицы Феоктистова), Феоктистова (от улицы Студенческой до улицы Фридриха Энгельса)».
Напомним, что ранее в Воронеже досрочно открыли проезд Разумова. Там с 10 мая перекладывали асфальт. В данный момент основные работы завершены, доделывать проезд рабочие будут в ночное время, при минимуме автомобильного трафика. Также сейчас в Воронеже ремонтируют улицы Краснознаменную, Солнечную и Матросова, а в ближайшее время реконструкция ожидает улицу 20-летия Октября. Все эти магистрали не ремонтировали с 2017 года.