Парковку у парка «Орленок» запретят на два дня в Воронеже

Напомним, что ранее в Воронеже досрочно открыли проезд Разумова. Там с 10 мая перекладывали асфальт. В данный момент основные работы завершены, доделывать проезд рабочие будут в ночное время, при минимуме автомобильного трафика. Также сейчас в Воронеже ремонтируют улицы Краснознаменную, Солнечную и Матросова, а в ближайшее время реконструкция ожидает улицу 20-летия Октября. Все эти магистрали не ремонтировали с 2017 года.