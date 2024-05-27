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В казанском зоопарке начали снимать сериал «Диалоги о животных»

В зооботсаду Казани стартовали съемки сериала «Диалоги о животных» с Иваном Затевахиным. Об этом говорится в сообщении Минэкологии Татарстана.

«В Казани начались съемки сериала “Диалоги о животных” с Иваном Затевахиным», — говорится в сообщении.

Отмечается, что господин Затевахин будет снимать ролик о бегемоте Захарья. Данное животное исполнит главную роль в сериале.

кино
флора и фауна