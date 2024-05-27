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Чем для человека опасен бруцеллез?

В Куйбышевском районе Самары обнаружен очаг бруцеллеза, объявлен карантин. Насколько опасно для человека это заболевание, какие у него симптомы и что делать, чтобы им не заразиться?

Бруцеллез — достаточно коварное и опасное инфекционное заболевание. Распространяет инфекцию зараженный скот: коровы, козы, овцы. Эта болезнь передается человеку через употребление парного молока, сметаны или масла, а также мяса без достаточной термообработки. Бактерии бруцеллы устойчивы к замораживанию, но достаточно быстро погибают при кипячении и долгой обработке при высоких температурах. Проще говоря, кипяченое молоко и хорошо прожаренное или сваренное мясо безопасны, но стейк с кровью или сыровяленая колбаса, приготовленные из зараженных продуктов, могут нанести серьезный вред здоровью человека.

Также заразиться можно при контакте с больным животным через слизистые оболочки, кровь или даже шерсть, если на момент контакта у человека были повреждения на коже.

Болезнь развивается постепенно и ее симптомы не всегда удается определить на начальной стадии. Симптомы заболевания: сильные боли в суставах, повышенная потливость, лихорадка и озноб, высокая температура. На поздних стадиях болезнь поражает внутренние органы, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата, нервной и лимфатической системы. Если его не лечить, бруцеллез переходит в хроническую стадию и даже может привести к смерти.

От человека к человеку бруцеллез не передается, лечится антибиотиками под контролем врачей.

Для того, чтобы не заболеть, нужно выполнить несколько несложных условий:

— Не употреблять продукты, не прошедшие термическую обработку (речь идет о домашних или фермерских продуктах).

— При контактах с сельскохозяйственными животными соблюдайте правила личной гигиены. Если вы постоянно контактируете с такими животными — сделайте прививку от бруцеллеза.

— Если вы почувствовали себя плохо и есть выраженные симптомы, немедленно обращайтесь к врачу — чем быстрее вы это сделаете, тем эффективнее будет лечение.

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