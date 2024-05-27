Чем для человека опасен бруцеллез?

Бруцеллез — достаточно коварное и опасное инфекционное заболевание. Распространяет инфекцию зараженный скот: коровы, козы, овцы. Эта болезнь передается человеку через употребление парного молока, сметаны или масла, а также мяса без достаточной термообработки. Бактерии бруцеллы устойчивы к замораживанию, но достаточно быстро погибают при кипячении и долгой обработке при высоких температурах. Проще говоря, кипяченое молоко и хорошо прожаренное или сваренное мясо безопасны, но стейк с кровью или сыровяленая колбаса, приготовленные из зараженных продуктов, могут нанести серьезный вред здоровью человека.
Также заразиться можно при контакте с больным животным через слизистые оболочки, кровь или даже шерсть, если на момент контакта у человека были повреждения на коже.
Болезнь развивается постепенно и ее симптомы не всегда удается определить на начальной стадии. Симптомы заболевания: сильные боли в суставах, повышенная потливость, лихорадка и озноб, высокая температура. На поздних стадиях болезнь поражает внутренние органы, нарушаются функции опорно-двигательного аппарата, нервной и лимфатической системы. Если его не лечить, бруцеллез переходит в хроническую стадию и даже может привести к смерти.
От человека к человеку бруцеллез не передается, лечится антибиотиками под контролем врачей.
Для того, чтобы не заболеть, нужно выполнить несколько несложных условий:
— Не употреблять продукты, не прошедшие термическую обработку (речь идет о домашних или фермерских продуктах).
— При контактах с сельскохозяйственными животными соблюдайте правила личной гигиены. Если вы постоянно контактируете с такими животными — сделайте прививку от бруцеллеза.
— Если вы почувствовали себя плохо и есть выраженные симптомы, немедленно обращайтесь к врачу — чем быстрее вы это сделаете, тем эффективнее будет лечение.