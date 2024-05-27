Чем для человека опасен бруцеллез?

Бруцеллез — достаточно коварное и опасное инфекционное заболевание. Распространяет инфекцию зараженный скот: коровы, козы, овцы. Эта болезнь передается человеку через употребление парного молока, сметаны или масла, а также мяса без достаточной термообработки. Бактерии бруцеллы устойчивы к замораживанию, но достаточно быстро погибают при кипячении и долгой обработке при высоких температурах. Проще говоря, кипяченое молоко и хорошо прожаренное или сваренное мясо безопасны, но стейк с кровью или сыровяленая колбаса, приготовленные из зараженных продуктов, могут нанести серьезный вред здоровью человека.