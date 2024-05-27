Впервые школьники Казахстана сдают единый экзамен по казахскому языку

«Если вы имеете в виду какое-то наказание, то это недопустимо. Все-таки школа, экзамен или оценка — это должно мотивировать ребенка, а не наказывать. Поэтому, естественно, позиция министерства больше направлена на мотивацию изучения языка. Не наказание. Наказания не должно быть», — говорил Бейсембаев журналистам.