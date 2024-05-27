Впервые школьники Казахстана сдают единый экзамен по казахскому языку

«27 мая в казахстанских школах начался этап сдачи промежуточных и итоговых экзаменов. Они продлятся до 11 июня», — сообщает пресс-служба министерства просвещения.
Впервые в этом году 5−8, 10 классы до 31 мая сдают экзамен по казахскому языку, точные даты сдачи экзамена школы устанавливают самостоятельно.
Он состоит из двух частей: письменной и устной: аудирование, говорение, чтение, эссе. Строгих последствий для не сдавших не будет, пообещал министр Гани Бейсембаев.
«Если вы имеете в виду какое-то наказание, то это недопустимо. Все-таки школа, экзамен или оценка — это должно мотивировать ребенка, а не наказывать. Поэтому, естественно, позиция министерства больше направлена на мотивацию изучения языка. Не наказание. Наказания не должно быть», — говорил Бейсембаев журналистам.
Напомним, это предложение было озвучено на съезде учителей казахского языка и на встрече представителей ассоциации педагогов.