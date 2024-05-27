В омском Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости дизентерией в районах, пострадавших от паводка

Инфекционная заболеваемость также находится в пределах нормы. Всего от вирусного гепатита А и дизентерии вакцинировано более 5 200 человек. Чтобы избежать инфекционных болезней, местным жителям запрещают брать паводковую воду в хозяйственных целях, для питья и приготовления пищи рекомендуется использовать бутилированную или кипяченую воду.