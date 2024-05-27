На Омскую область передали штормовой ветер с дождями и грозами

В среду, 29 мая, местами сохранится сильный ветер порывами 15−20 м/с.
Как отмечают спасатели, из-за штормового ветра возможны повреждения линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций.
Омичам необходимо соблюдать осторожность: если непогода застала на улице, следует укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания; также следует обходить опасные места; нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.
Отметим, ранее синоптики спрогнозировали в Омской области ночные заморозки вплоть до 31 мая.