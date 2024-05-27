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На Омскую область передали штормовой ветер с дождями и грозами

Синоптики ГУ МЧС России по Омской области со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС предупредили жителей региона о надвигающейся непогоде: днем во вторник, 28 мая 2024 года, по региону ожидается сильный ветер 15−20 м/с, местами порывы до 24 м/с, дожди, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°

В среду, 29 мая, местами сохранится сильный ветер порывами 15−20 м/с.

Как отмечают спасатели, из-за штормового ветра возможны повреждения линий связи и электропередачи, срыв кровли со зданий и сооружений, падение слабоукрепленных конструкций.

Омичам необходимо соблюдать осторожность: если непогода застала на улице, следует укрыться в помещении, в подземном переходе или подъезде здания; также следует обходить опасные места; нельзя подходить и прикасаться к оборвавшимся электропроводам.

Отметим, ранее синоптики спрогнозировали в Омской области ночные заморозки вплоть до 31 мая.