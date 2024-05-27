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Глава Полтавского района Омской области может потерять работу после ДТП

О возможном увольнении чиновника сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Глава Полтавского района Омской области Александр Милашенко может лишиться поста после резонансного ДТП. На возможность увольнения чиновника намекнул губернатор Виталий Хоценко.

Хоценко заявил, что решение о целесообразности нахождения Милашенко на посту главы района будет принято совместно с депутатами Совета Полтавского района после проверки по факту ДТП.

— По результатам проверки совместно с депутатами районного Совета будем принимать решение о дальнейшей целесообразности нахождения Александра Васильевича Милашенко в должности главы, — написал Хоценко в телеграм-канале.

Напомним, в субботу, 25 мая, на объездной дороге около села Воронцовка автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Иж-2717−220. Водитель отечественного автомобиля пострадал. После произошедшего чиновник поймал попутку и скрылся с места ДТП.