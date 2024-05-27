Глава Полтавского района Омской области может потерять работу после ДТП

Напомним, в субботу, 25 мая, на объездной дороге около села Воронцовка автомобиль Александра Милашенко выехал на встречную полосу, где столкнулся с Иж-2717−220. Водитель отечественного автомобиля пострадал. После произошедшего чиновник поймал попутку и скрылся с места ДТП.