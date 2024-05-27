В Татарстане утвердили порядок проведения Курбан-байрама в 2024 году

«В этом году день Арафа приходится на 15 июня, а Курбан-байрам — на 16 июня. По случаю Курбан-байрама во всех мечетях Татарстана пройдут праздничные намазы. На праздник в мечети республики рекомендуется собираться за 1 час до восхода солнца, совершать гает-намаз через 30 минут после восхода солнца», — отмечается в сообщении.