Пляжи Минска обследовали и обработали от клещей, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Купальный сезон на минских пляжах в 2024 году открыт как никогда рано — в конце мая. Санитарные врачи перед подготовкой к началу купального сезона не только отобрали пробы воды для лабораторных исследований, но и провели энтомологическое обследование территорий 23 пляжей и их акарицидную обработку, направленную на уничтожение клещей и профилактику их появления в дальнейшем.