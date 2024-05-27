Пляжи Минска обследовали и обработали от клещей, сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии. Купальный сезон на минских пляжах в 2024 году открыт как никогда рано — в конце мая. Санитарные врачи перед подготовкой к началу купального сезона не только отобрали пробы воды для лабораторных исследований, но и провели энтомологическое обследование территорий 23 пляжей и их акарицидную обработку, направленную на уничтожение клещей и профилактику их появления в дальнейшем.
Всего в Минске и окрестностях 5 зон рекреации: «Заславское» — 8 пляжей, «Криница» — 2 пляжа, «Дрозды» — 6 пляжей, «Цнянское» — 6 пляжей, «Комсомольское озеро» — 1 пляж. Еще весной специалисты провели очистку дна, подсыпали где необходимо песок, отремонтировали пляжное оборудование, где-то установили новое.
Санитарные врачи будут отслеживать ситуацию на городских пляжах, в том числе проводить все необходимые лабораторные исследования, все лето.