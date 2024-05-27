Турция, Египет или Сочи: Куда полетят отдыхать нижегородцы этим летом

Среди заграничных курортов по-прежнему самыми популярными остаются Турция и Египет. Для тех, кто предпочитает сосредоточиться только на отдыхе, отлично подойдет система «все включено». Однако и стоимость такой путевки будет значительно выше. Так, в летний сезон, чтобы отдохнуть в Турции, нужно отдать за семь дней минимум 80 тысяч на человека. В Египте цены летом немного ниже, это связано с погодными условиями. Дело в том, что в летний сезон температура во многих египетских городах может достигать +40 градусов. За отдых на таком курорте туристу нужно будет заплатить минимум 70 тысяч на человека.