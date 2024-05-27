Турция, Египет или Сочи: Куда полетят отдыхать нижегородцы этим летом

Близится лето, а значит пора задуматься об отпуске. Некоторые нижегородцы планируют путешествия заблаговременно, чтобы купить путевки по самым выгодным ценам, а кто-то до сих пор не выбрал, куда же хочет отправиться этим летом. «КП-Нижний Новгород» выяснила, куда выгодней всего полететь летом 2024 года.
Среди заграничных курортов по-прежнему самыми популярными остаются Турция и Египет. Для тех, кто предпочитает сосредоточиться только на отдыхе, отлично подойдет система «все включено». Однако и стоимость такой путевки будет значительно выше. Так, в летний сезон, чтобы отдохнуть в Турции, нужно отдать за семь дней минимум 80 тысяч на человека. В Египте цены летом немного ниже, это связано с погодными условиями. Дело в том, что в летний сезон температура во многих египетских городах может достигать +40 градусов. За отдых на таком курорте туристу нужно будет заплатить минимум 70 тысяч на человека.
— Турцией все равно интересуются больше. В прошлом году в нашем турагентстве было много заявок по раннему бронированию. Например, в марте мы бронировали путевки на лето. В этом году по раннему бронированию было меньше заявок. Но те, кто хотят поехать в Турцию, они за любые деньги поедут, — поделились эксперты турагентства «Путевка».
Часто путешествую туристы и в ОАЭ. Конечно, курортным сезоном там считаются весенние и осенние месяцы, однако и летом туда едут туристы. В прошлом году минимальная стоимость тура в летние месяцы составляла 60 тысяч рублей на двоих. Но, несмотря на низкую стоимость, не стоит забывать о климате в летнее время. Температура в Арабских Эмиратах с июня по август может достигать +40 градусов. Также сама по себе страна достаточно дорогая, поэтому помимо оплаты путевки, туристу необходимо иметь с собой достаточно большую сумму денег.
Как уточнили турагенты, цены на российских курортах значительно ниже. В последнее время туристы предпочитают летать в Сочи.
-Самая минимальная стоимость путевки в Сочи в летний сезон 40−45 тысяч рублей на человека, — поделились эксперты.
Абхазия тоже является известным морским курортом. Регион славится своими горами, водопадами и озерами. Отдых здесь будет стоить так же, как в Сочи — 40−45 тысяч рублей за человека. Прямых авиаперелетов в Абхазию нет, поэтому туристы в любом случае сначала летят в Сочи, а затем на трансфере добираются до курорта.
Одним из популярных российских мест отдыха среди нижегородцев сейчас является Дагестан. За поездку на горный курорт на пять дней, туристу нужно заплатить минимум 20−25 тысяч рублей на человека.
— В мае и в начале июня цены на российские курорты значительно ниже. Естественно, в июле будет самый пик отпусков, и стоимость путевки может увеличиться в два раза, — подытожила турагент.