В Волгоградской области грузовикам ограничили проезд через Волжскую ГЭС

— Грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском. Движение будет разрешено только в период с 22−00 до 07−00, — уточнили в профильном ведомстве. Отметим, что такое решение принято в связи с запретом на проезд грузовиков по городу в дневное время.