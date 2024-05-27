В Волгоградской области грузовикам ограничили проезд через Волжскую ГЭС

С 27 мая по 5 июня движение через Волжскую ГЭС в Волгоградский области ограничили для грузовиков. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, в этот период на объекте проведут предупредительно-ремонтные работы. Общественный транспорт будет курсировать в прежнем режиме, а вот водителям грузовиков придется выбрать объездной путь.
— Грузовики смогут проехать только по мосту через Волгу, соединяющему Волгоград с Краснослободском. Движение будет разрешено только в период с 22−00 до 07−00, — уточнили в профильном ведомстве. Отметим, что такое решение принято в связи с запретом на проезд грузовиков по городу в дневное время.
Своевременные работы на Волжской ГЭС позволят увеличить срок межремонтной эксплуатации.