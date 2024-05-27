Люди среди заболевших бруцеллезом в Самаре отсутствуют

Бруцеллез является инфекцией, которая передается от больных, в основном — сельскохозяйственных, животных человеку. При этом от человека к человеку она не передается. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма инфицированного.



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