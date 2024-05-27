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Люди среди заболевших бруцеллезом в Самаре отсутствуют

Среди заболевших бруцеллезом в Самаре нет людей, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Источник: Коммерсантъ

Специалисты выявили случай заболевания у мелкого рогатого скота в личном подсобном хозяйстве в Куйбышевском районе города. ЛПХ находится на улице Воздушного Флота, 14а.

Управление выдало собственнику ЛПХ предписание. Также специалисты собрали для лабораторного исследования материал у лиц, которые ухаживают за больным животным. Их состояние контролируют медики.

Бруцеллез является инфекцией, которая передается от больных, в основном — сельскохозяйственных, животных человеку. При этом от человека к человеку она не передается. Заболевание характеризуется множественным поражением органов и систем организма инфицированного.

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сельское хозяйство