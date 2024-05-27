Школа № 1 в Ростове открылась после капитального ремонта

В донской столице после капитального ремонта и реставрации открылась школа № 1. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Старинное здание, построенное в 1898 году семьей купцов Кистовых, является памятником истории и культуры регионального значения. При реконструкции школы был сохранен исторический облик здания. На капремонт и реставрацию направлено 460 млн рублей из областного и муниципального бюджетов. На оснащение средствами обучения и воспитания выделено 130,4 млн рублей.
Образовательная организация рассчитана на 400 мест. В этом учебном году в две смены здесь обучались 624 человека. С июля 2023 года по май этого года проводились ремонтные работы и благоустройство прилегающей территории.
— Школа оснащена современной мебелью, компьютерным, интерактивным, учебным оборудованием и исследовательской техникой. Оборудованы многофункциональная рекреация, зал искусств, техномастерская для занятий по робототехнике и 3D-моделированию, медицинский и процедурный кабинеты, центр детских инициатив, два кабинета коррекционной педагогики. Модернизирован универсальный спортивный зал, а также спортивная площадка с игровой и тренажерной зонами, — говорится в сообщении.
Отмечается, что за последние пять лет, с 2019 по 2023 годы, в Ростовской области введены в эксплуатацию 32 школы на 19 тыс. мест.