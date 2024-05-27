Молодые кузбассовцы могут выиграть 2 млн рублей на реализацию своих идей

Максимальная сумма гранта, который можно получить за победу, составит 2 млн рублей. Средства на реализацию идей победителям конкурса выделят по программе софинансирования: 50% — из регионального бюджета и 50% — от Фонда президентских грантов. Жюри будет рассматривать проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Поддержат проекты в области культуры и искусства, развития институтов гражданского общества.