Ричмонд
+20°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Молодые кузбассовцы могут выиграть 2 млн рублей на реализацию своих идей

В Кузбассе стартовал конкурс молодежных проектов — 2024.

В Кузбассе стартовал конкурс молодежных проектов, на который принимают проекты авторов от 18 до 35 лет, представляющих некоммерческие организации.

Максимальная сумма гранта, который можно получить за победу, составит 2 млн рублей. Средства на реализацию идей победителям конкурса выделят по программе софинансирования: 50% — из регионального бюджета и 50% — от Фонда президентских грантов. Жюри будет рассматривать проекты, направленные на поддержку семьи, материнства, отцовства и детства. Поддержат проекты в области культуры и искусства, развития институтов гражданского общества.

Заявки на конкурс можно подать до 27 июня на сайте кузбасс.гранты.рф. Там же указаны условия и перечень необходимых для участия документов.