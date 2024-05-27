Велоквест и фестиваль детства с «Пиццей»: программа Дня защиты детей в Казани

Также с 1 июня начнет свою работу детская железная дорога. Она будет работать до 31 августа, со среды по воскресенье. В этот же день в парке «Черное озеро» пройдет традиционная благотворительная регата, в рамках которой запланированы мастер-классы, лекции, катания на детской яхте. Все вырученные на мероприятии средства будут направлены на закупку оборудования в комнату сенсорно-моторной коррекции, которая появится в новом инклюзивном центре по адресу: улица Ипподромная, 18.