Фестиваль «Столица закатов» начнется в Нижнем Новгороде 31 мая

В первый день лета, 1 июня, весь день будет идти гастрономический фестиваль на улице Рождественской (18+) и программа «SALUT! Спасибо» в сквере Свердлова (0+). Вечером программу «Соло на закате» (0+) продолжат дуэт Cuba libre на набережной Федоровского и скрипачка Мария Латухина у катера «Герой». В Александровском саду на сцене «Ракушка» вечером выступит Mary Gu (18+).