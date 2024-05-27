Фестиваль «Столица закатов» начнется в Нижнем Новгороде 31 мая, сообщают организаторы в соцсетях.
Новый сезон откроют три выступления «Соло на закате» (0+). В пятницу вечером состоится акустический концерт Тани Щелоковой на набережной Федоровского. В Нижегородском кремле выступит саксофонистка Sofia Jazz, а у катера «Герой» на Нижневолжской набережной — DJ Makeenko.
В первый день лета, 1 июня, весь день будет идти гастрономический фестиваль на улице Рождественской (18+) и программа «SALUT! Спасибо» в сквере Свердлова (0+). Вечером программу «Соло на закате» (0+) продолжат дуэт Cuba libre на набережной Федоровского и скрипачка Мария Латухина у катера «Герой». В Александровском саду на сцене «Ракушка» вечером выступит Mary Gu (18+).
2 июня концерты «Соло на закате» (0+) пройдут вечером на четырех локациях. В Кремле выступит скрипачка Мария Романова, на набережной Федоровского — DJ N-dee, на Стрелке — DJ JEFF, у катера «Герой» — Golden Light Duo. В Александровском саду программу воскресных концертов откроет Нижегородский русский народный оркестр им. В. А. Кузнецова (0+).
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Владимир Кристовский станет хедлайнером фестиваля на Горьковском море.