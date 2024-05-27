Нижегородцев предупреждают о новой финансовой схеме мошенничества

Регулятор отмечает, что мошенники постоянно подстраиваются под актуальную повестку и используют ее, чтобы обмануть людей. Суть появившейся схемы в том, что людям звонят или пишут, сообщают, что единовременная выплата военным в размере 195 тыс. рублей будет удержана из их денежного довольствия. Эта выплата причитается военнослужащим в соответствии с указом президента РФ. По сценарию злоумышленников причина удержания средств — дисциплинарное взыскание или нарушение при выполнении служебных обязанностей в зоне проведения специальной военной операции. Для большей убедительности аферисты направляют в мессенджер «копию выписки» якобы из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны России.