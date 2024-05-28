Центр тестирования иностранцев открыли в Иркутске

В столице Приангарья открыли центр тестирования иностранцев. Площадку создали на базе Иркутского технического университета, там занимаются регистрацией и приемом экзаменов у гостей из других стран и людей без гражданства. Вопросы организации этих процессов обсудили представители ВУЗа и сотрудники администрации города. Поводом стали обращения жителей улиц Лермонтова и Ломоносова, которых беспокоят толпы иностранцев во дворах, ждущие очередь на экзамен. Об этом сообщили в администрации Иркутска.