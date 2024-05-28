Центр тестирования иностранцев открыли в Иркутске

В столице Приангарья открыли центр тестирования иностранцев. Площадку создали на базе Иркутского технического университета, там занимаются регистрацией и приемом экзаменов у гостей из других стран и людей без гражданства. Вопросы организации этих процессов обсудили представители ВУЗа и сотрудники администрации города. Поводом стали обращения жителей улиц Лермонтова и Ломоносова, которых беспокоят толпы иностранцев во дворах, ждущие очередь на экзамен. Об этом сообщили в администрации Иркутска.
— Все заграничные гости проходят постановку на учет и подтверждают свои знания русского языка, истории, норм законодательства, правил поведения. Это помогает им адаптироваться, а наша основная задача — минимизировать неудобства иркутян, — подчеркнул председатель комитета по управлению Свердловским округом Антон Медко.
Ситуация с очередями иностранцев во дворах города связана с тем, что с 1 мая частным компаниям запретили принимать экзамены. Единственным местом для этого стала площадка на базе ИРНИТУ, которая начала работать с 20 мая. За время отсутствия площадки для проведения тестов возник ажиотаж среди мигрантов.
Сейчас ситуация урегулирована. Списки тех, кто должен прийти на регистрацию и экзамен формируют в центре утром, его пропускная способность позволяет принять около 60 человек каждый день. Также готовятся и два других помещения, куда до конца июня переместится площадка для приема экзаменов.