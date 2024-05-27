В Зеленоградске ещё два пляжа получили награду «Синий флаг»

«Синий флаг» — это новая оценка качества прибрежных территорий, введённая Ростуризмом. Главные критерии отбора — чистота морской воды, безопасность, доступная среда, наличие элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Оценку может пройти пляж любого водоёма. В классификации есть три категории: «синий флаг» — это высшая, «зелёный» — вторая, «жёлтый» — третья. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года.