В Зеленоградске ещё два пляжа получили награду «Синий флаг». Об этом сообщается на официальной странице администрации муниципалитета «ВКонтакте».
«Ещё два зеленоградских пляжа — “Резиденция” и “Гнездо” — подтвердили свою готовность принимать отдыхающих на высшем уровне и получили свидетельства о присвоении категории. В прошлом году такие свидетельства получили пляжи “Малиновка”, “Роза ветров” и “Лесной”», — говорится в сообщении.
Власти планируют пройти сертификацию на присвоение «Синего флага» всем пляжам. В этом году подготовили девять прибрежных территорий.
Ранее награду «Синий флаг» получили два пляжа в Янтарном. Сертификаты выдали 15 мая. Высшую категорию присвоили пляжам «Центральный» и «Янтарный». До этого они получали международную награду «Голубой флаг». Впервые сертификат присвоили прибрежной зоне возле «Галеры» в 2016 году. В 2019-м статус получил и пляж возле парка Беккера.
«Синий флаг» — это новая оценка качества прибрежных территорий, введённая Ростуризмом. Главные критерии отбора — чистота морской воды, безопасность, доступная среда, наличие элементов курортной инфраструктуры и благоустройства. Оценку может пройти пляж любого водоёма. В классификации есть три категории: «синий флаг» — это высшая, «зелёный» — вторая, «жёлтый» — третья. Подтверждать квалификацию нужно раз в два года.