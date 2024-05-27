Фестиваль ледоколов отметит десятилетие: горожан ждут корабли и вальс буксиров.

С 30 мая по 2 июня у набережной лейтенанта Шмидта на Васильевском острове будут пришвартованы величественные ледоколы «Мурманск», «Капитан Сорокин» и «Капитан Косолапов», на которые можно будет подняться и осмотреть. Вход на корабли свободный, 31 мая, 1 и 2 июня с 12.00 до 18.00 можно будет посетить бесплатную обзорную экскурсию (выбрать ледокол и время посещения можно на месте или заранее онлайн, 6+). Также участие в фестивале принимает и ледокол-музей «Красин».