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В Самаре переименуют две остановки

«ОАО “Моторостроитель” и “Клуб “Мир” станут называться “Центральной проходная ОДК “Кузнецов”.

Источник: CityTraffic.ru

В Самаре Комиссия по присвоению наименований остановочным пунктам при профильном департаменте города приняла решение о переименовании двух остановочных пунктов.

«ОАО “Моторостроитель” и “Клуб “Мир” получат название “Центральная проходная ОДК “Кузнецов”. Обе остановки расположены на Заводском шоссе.

В этой связи в схемы автобусных маршрутов № 30, 55, 213, трамвайных маршрутов № 2, 3, 12, 19 и троллейбусного маршрута № 10 будут добавлены новые наименования остановок, сообщается в проекте постановления мэрии о внесении изменений в реестр муниципальных перевозок от 24 мая 2024 года.