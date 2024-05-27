В Самаре переименуют две остановки

В этой связи в схемы автобусных маршрутов № 30, 55, 213, трамвайных маршрутов № 2, 3, 12, 19 и троллейбусного маршрута № 10 будут добавлены новые наименования остановок, сообщается в проекте постановления мэрии о внесении изменений в реестр муниципальных перевозок от 24 мая 2024 года.