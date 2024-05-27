Нижегородский минобр прокомментировал многочасовую задержку в сдаче ОГЭ

«Наши дети так и не написали экзамен. Пять часов просидели в чужой школе и были отпущены с переносом экзамена, — написала в соцсети Ольга С. — Вместо того, чтобы обеспечить детей, которые “мариновались” в школе, хотя бы чаем/водой и бутербродами/перекусом, детям предложили настольные игры».