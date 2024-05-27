Нижегородский минобр прокомментировал многочасовую задержку в сдаче ОГЭ

Министерство образования и науки Нижегородской области прокомментировало nn.aif.ru, почему в регионе 27 мая сдача ОГЭ по нескольким предметам началась с задержкой на несколько часов.
Девятиклассники должны были с утра сдавать экзамены по биологии, физике, химии, информатике и обществознанию.
«В регионе произошел технический сбой в работе программного обеспечения, в связи с чем сместилось время начала экзаменов в пунктах их проведения, — пояснили в региональном минобре. — Специалисты незамедлительно организовали работу по устранению возникшей технической проблемы. Руководителям пунктов проведения экзамена даны рекомендации по организации индивидуальной работы с участниками экзамена».
В министерстве заверили, что после того, как сбой был устранен, школьникам выделили на написание экзамена столько времени, столько положено. Причины сбоя будет выяснять специально созданная комиссия.
Между тем, сдать ОГЭ смогли не все школьники.
«Наши дети так и не написали экзамен. Пять часов просидели в чужой школе и были отпущены с переносом экзамена, — написала в соцсети Ольга С. — Вместо того, чтобы обеспечить детей, которые “мариновались” в школе, хотя бы чаем/водой и бутербродами/перекусом, детям предложили настольные игры».
«Государственная экзаменационная комиссия будет принимать решения, в том числе о повторном допуске обучающихся к экзаменам в резервные дни, с учетом сложившейся ситуации», — добавили в минобре.