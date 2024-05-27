Что такое аномальная жара и какой у нас будет рекорд, рассказал главный синоптик Петербурга

На этой неделе в городе ночные температуры будут держаться на уровне 15−17 градусов, дневные — 26−28 градусов, так что среднесуточная температура будет превышать 21 градус. Но погода в этот аномально жаркий период не станет самой теплой. В 1889 году те же пять дней в конце мая были со среднесуточной температурой плюс 23 градуса.