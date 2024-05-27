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Жители Ростова пожаловались на сбои в работе СДЭК

Сервис доставки СДЭК столкнулся с техническими трудностями, препятствующими отправке заказов.

Проблемы начались еще в воскресенье, а к 27 мая ситуация еще не была разрешена.

По словам ростовчан, сайт СДЭК неправильно функционирует, при попытке открыть главную страницу появляется ошибка «504». В результате, клиенты не могут обработать или получить свои посылки уже на протяжении двух дней.

Руководство СДЭК информировало, что на сайте ведутся технические работы, которые планировалось завершить к 27 мая. Однако проблема более серьезная.

Сбой в работе вычислительных ресурсов привел к тому, что приложение и сайт СДЭК не работают, а прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов невозможны. Однако, все посылки останутся в сохранности и будут выданы после устранения технических проблем. О возобновлении работы сервиса СДЭК обещали сообщить позже.