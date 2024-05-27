Жители Ростова пожаловались на сбои в работе СДЭК

Проблемы начались еще в воскресенье, а к 27 мая ситуация еще не была разрешена.
По словам ростовчан, сайт СДЭК неправильно функционирует, при попытке открыть главную страницу появляется ошибка «504». В результате, клиенты не могут обработать или получить свои посылки уже на протяжении двух дней.
Руководство СДЭК информировало, что на сайте ведутся технические работы, которые планировалось завершить к 27 мая. Однако проблема более серьезная.
Сбой в работе вычислительных ресурсов привел к тому, что приложение и сайт СДЭК не работают, а прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов невозможны. Однако, все посылки останутся в сохранности и будут выданы после устранения технических проблем. О возобновлении работы сервиса СДЭК обещали сообщить позже.