Жители Ростова пожаловались на сбои в работе СДЭК

Сбой в работе вычислительных ресурсов привел к тому, что приложение и сайт СДЭК не работают, а прием и выдача отправлений на пунктах выдачи заказов невозможны. Однако, все посылки останутся в сохранности и будут выданы после устранения технических проблем. О возобновлении работы сервиса СДЭК обещали сообщить позже.