Неприятный запах от реки Ижора в Колпино появился из-за отмирания водорослей

Жители Колпино начали волноваться из-за состояния реки Ижора. На ее поверхности образовалась вязкая темно-зеленая субстанция, а от воды начал исходить неприятный запах. Один из очевидцев предположил, что виной тому может стать сброс отходов животноводства. Но на деле все оказалось иначе. Причиной происходящего стало отмирание синезеленых водорослей. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.
— Из-за повышения температуры атмосферного воздуха вода начинает прогреваться, что ведет к росту и отмиранию синезеленых водорослей. Избыточная масса цветущих водорослей создает на поверхности водных объектов, обычно у берегов или на мелководье, где водная масса прогревается сильнее, «ковер» различных цветов, — рассказали в ведомстве.
Как раз из-за этого на поверхности Ижоры образовалась вязкая субстанция и появился гнилостный запах. Примечательно, что такая ситуация наблюдается не только на этой реке, но также на акватории Славянки и других водных объектах.