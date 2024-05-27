Клубы Воронежа запустили летний культурный проект

— Мы предлагаем воронежцам провести лето нескучно и с пользой! Спектр активностей очень широк: от скандинавской ходьбы для взрослых до детских дискотек. Мероприятия рассчитаны на горожан всех возрастов: детей, подростков, взрослых, а также на старшее поколение, — сообщили в Централизованной клубной системе Воронежа.