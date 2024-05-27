Клубы Воронежа запустили летний культурный проект

Три месяца в Воронеже будет длиться «культурное лето». Централизованная клубная система возобновила прошлогодний проект общегородского летнего отдыха. Программа «Культурное Лето рядом с домом» стартует 1 июня и продлится до 31 августа.
— Мы предлагаем воронежцам провести лето нескучно и с пользой! Спектр активностей очень широк: от скандинавской ходьбы для взрослых до детских дискотек. Мероприятия рассчитаны на горожан всех возрастов: детей, подростков, взрослых, а также на старшее поколение, — сообщили в Централизованной клубной системе Воронежа.
Все мероприятия бесплатные, даже без регистрации.
КОМИНТЕРНОВСКИЙ РАЙОН.
Клуб «Подгорное» (пл. Советов, 28а).
Для детей.
Клуб «Игра-Лэнд» (интеллектуальные, настольные, командные игры) по понедельникам в 14.00 (кроме периода с 22.07 по 15.08).
КДЦ «Северный» (Московский пр., 131).
Для взрослых и активных пенсионеров.
Теренкур (пешая прогулка) в парке «Олимпик» / оздоровительные и досуговые активности с клубом «Перезагрузка» — по вторникам в 11.00 (с 1 по 17 июня, с 1 июля по 8 августа, с 21 августа).
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Клуб «Придонской» (ул. Защитников Родины, 2).
Для детей.
«МУЛЬТЛЕТО каждую среду!» — просмотр мультфильмов, обсуждение, викторины — по средам в 16.00.
Клуб «Подклетное» (г. Воронеж, ул. Арбатская, 66).
Для детей.
«В КиноЦарстве, в МультГосударстве!» (просмотр и обсуждение мулььтиков) — каждый четверг в 13.30.
Клуб «Первомайский» (ул. Центральная, 44).
Для детей.
Детский клуб «Солнечные зайчики» (игровые и развивающие программы) — по средам в 17.00.
Клуб «Тенистый» (ул. О. Дундича, 11).
Проект «Культурная среда» (кинопоказы, концерты, обсуждения, культурные события) по средам в 16.00.
Клуб «Малышево» (ул. Октябрьская, 236).
Для детей.
Игротека (викторины, конкурсы, квесты) — каждый второй и четвертый четверг месяца в 14.00.
Клуб «Шилово» (ул. Теплоэнергетиков, 8а).
Для детей.
ИгроГрад (настольные, спортивные, коммуникативные игры) по средам в 16.00.
Детская дискотека каждую пятницу в 16.00.
Для школьников, молодежи, взрослых и всей семьи.
Мастер-классы по ИЗО и декоративно-прикладному искусству «Время творчества» — по четвергам в 16.00.
Летний фитнес. Стройность (спорт на свежем воздухе) — каждый вторник в 19.30.
Летний фитнес. Зумба — каждую среду в 19.30.
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ РАЙОН.
КДЦ «Шинник» (ул. Ростовская, 39).
Для детей.
Проект «МультЛето» (квизы, мультпоказы, игры) — по средам в 10.30.
Мастер-классы по ДПТ «Творческий калейдоскоп»- по пятницам в 18.00.
Дискотеки для детей (игры и танцы) — по пятницам в 19.00.
Клуб «Масловский» (ул. 206-й Стрелковой дивизии, 308).
Для детей.
Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству — по вторникам в 16.00.
МультПоказы/Игротека — по пятницам в 16.00.
КДЦ «Левобережье» (ул. Менделеева, 38).
Для детей.
Мультпоказ — по вторникам в 14.00.
Для всей семьи.
Клуб летнего дня (мастер-классы, киноклуб, игры) — по четвергам в 14.00.
Для молодежи и взрослых.
Дискотека — по воскресеньям в 19.00.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН.
Клуб «Восток» (ул. Конституции, 7а).
Для детей.
Просто Праздник! (дискотека, игры, конкурсы) — каждое второе и четвертое воскресенье в 16.00.
Клуб «Репное» (ул. Репненская, 82).
Для активных пенсионеров.
Занятия скандинавской ходьбой «Быть здоровым — модно» — по понедельникам в 17.00.
Для детей.
МультКлуб (просмотр и обсуждение) — по пятницам в 12.00.
Клуб «Боровое» (ул. Героев России, 2д).
Для детей.
Кинолекторий (показ и обсуждение мультиков и кинофильмов для детей) — по четвергам в 12.00.
Клуб «Краснолесье» (ул. Генерала Лохматикова, 13).
Для детей.
Мультпоказы — по пятницам в 17.00 (через пятницу — по графику).
Для молодежи.
Кино под открытым небом — по пятницам в 20.00 (через пятницу — по графику).
Клуб «Октябрь» (ул. Куйбышева, 23а).
Для детей.
Проект «Веселое лето» (игры и дискотека) — по четвергам в 18.00.