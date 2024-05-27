Когда прогреется море в Крыму

«Лето в свои права вступает уже в конце недели. Дожди будут сегодня, завтра, послезавтра. А 31 мая температура воздуха будет +25…30. На следующей неделе: +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха».