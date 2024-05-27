Когда прогреется море в Крыму

«Лето в свои права вступает уже в конце недели. Дожди будут сегодня, завтра, послезавтра. А 31 мая температура воздуха будет +25…30. На следующей неделе: +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха».
По ее информации, сегодня, 27 мая, температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.
«Лето начнется очень жаркой погодой, поэтому вода будет очень быстро прогреваться и можно будет купаться. Хотя это можно делать уже сейчас — при температуре +19», — отметила специалист.