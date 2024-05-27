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Когда прогреется море в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Температура воды в море у берегов Крыма начнет расти со следующей недели. Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Сейчас в Ричмонде: +21° 2 м/с 88% 753 мм рт. ст. +22°
Источник: РИА "Новости"

«Лето в свои права вступает уже в конце недели. Дожди будут сегодня, завтра, послезавтра. А 31 мая температура воздуха будет +25…30. На следующей неделе: +28…+33. Это норма для июня в Крыму. Вода в море прогревается от воздуха».

сказала Любецкая

По ее информации, сегодня, 27 мая, температура воды в море в Евпатории +19, в Севастополе +18, в Алуште и Ялте +17, в Азовском море +17, в Керченском проливе +16.

«Лето начнется очень жаркой погодой, поэтому вода будет очень быстро прогреваться и можно будет купаться. Хотя это можно делать уже сейчас — при температуре +19», — отметила специалист.