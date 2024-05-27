В Челябинской области начнут учить управлять дронами деревенских жителей

Об этом региональный чиновник сообщил во время прямого эфира на «Гранавда ТВ», выступая в программе «Большая редакция». По его словам в этом году планируется открыть этот центр на территории Аргаяшского района.
«Создается он в рамках реализации нового национального проекта на базе одного из колледжей в селе Аргаяш, — комментирует Виталий Литке. — В 18 школах региона появится инфраструктура, чтобы ребята могли развиваться именно по этому направлению. А Южно-Уральский агропромышленный колледж в Арагяше будет тем центром, который позволит обеспечить связь с отраслью».
То, что для такой работы был выбран именно колледж на селе, министр объясняет большой востребованностью беспилотных систем именно в сельском хозяйстве, в которое сегодня приходят современные высокие технологии. «Так что, если есть желания “прокачаться” по беспилотникам в аграрном секторе, нужно ехать учиться в Аргаяш», — уточнил Виталий Литке.