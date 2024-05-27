В Челябинской области начнут учить управлять дронами деревенских жителей

То, что для такой работы был выбран именно колледж на селе, министр объясняет большой востребованностью беспилотных систем именно в сельском хозяйстве, в которое сегодня приходят современные высокие технологии. «Так что, если есть желания “прокачаться” по беспилотникам в аграрном секторе, нужно ехать учиться в Аргаяш», — уточнил Виталий Литке.