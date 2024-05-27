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Муниципальная парковка в центре Краснодара закроется на месяц

С 30 мая в центре Краснодара начнут модернизировать платную муниципальную парковку возле магазина «Мюнхен», на пересечении улиц Красной и Северной. В связи с этим парковка будет закрыта до конца июня, сообщает пресс-служба администрации города.

Источник: Новая Кубань

В этом году запланирована модернизация 10 муниципальных парковок Краснодара. Специалисты установят камеры распознавания автомобильных госномеров, заменят шлагбаумы, стойки въезда-выезда и кабельные линии. Уже обновлены две платные парковки: на чётной стороне улицы им. 40-летия Победы возле дома № 32 и на улице Юннатов от улицы им. 40-летия Победы до улицы Клинической.

В настоящее время продолжается модернизация парковки на улице им. 40-летия Победы от улицы Механической до улицы Выставочной.