Опубликована программа в парках и музеях Нижнего Новгорода на День защиты детей

В Туристско-информационном центре проведут мастер-классы от мастеров ярмарки: роспись и лепка жбанниковской игрушки из глины, роспись деревянных ложек, создание дизайнерского коврика из ниток, а специалисты библиотеки имени А. С. Попова проведут мастер-класс по созданию брелка в технике макраме.