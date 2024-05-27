Опубликована программа в парках и музеях Нижнего Новгорода на День защиты детей

Мероприятия ко Дню защиты детей (0+) пройдут в 13 парках, библиотеках и музеях Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба мэрии.
Парки.
Основная программа ко Дню защиты детей пройдет в парках города — «Швейцарии», Автозаводском парке, «Дубках», Станкозавода, «Светлоярском», имени Я. М. Свердлова и на Щёлоковском хуторе.
В «Швейцарии» состоятся концерты, шоу роботов, мастер-классы, игры с аниматорами на свежем воздухе, квесты и лекции.
В Автозаводском парке пройдут районный праздник «Семейное чтение сближает поколения», постановки с лошадьми, выступления артистов, флешмобы, конкурсы, крио-шоу, розыгрыши призов, детская анимация, мастер-классы по искусству иллюзионистов и танцоров-акробатов.
В «Дубках» праздник отметят «Фестивалем детства» и фитнес-играми, в парке Станкозавода — квестом, «пиратской» вечеринкой и викториной, а в «Светлоярском» — шоу мыльных пузырей и ходулистов, фокусами, конкурсами, мастер-классом по росписи бандан и концертом.
На поляне у третьего озера Щёлоковского хутора организуют квест-игру «Бермудский треугольник» со стрельбой из лука и арбалета, настольные экономическими и стратегическими играми. Парк имени Я. М. Свердлова встретит 1 июня вокальным концертом.
Музеи и библиотеки.
В филиале ЦКиД «Молодёжный» — «ДК Кудьма» запланирована игровая программа «Привет, лето», мастер-классы для детей, игры, конкурсы.
В музее-квартире А. М. Горького анонсируют интерактивную экскурсию, игры и мастер-классы на свежем воздухе к Международному дню защиты детей.
В МКУК «Музей А. Д. Сахарова» проведут тематические беседы для школьников, а в ЦРБ имени Ф. М. Достоевского — фестиваль детства с выступлениями творческих коллективов, мастер-классами, конкурсами, соревнованиями.
В Туристско-информационном центре проведут мастер-классы от мастеров ярмарки: роспись и лепка жбанниковской игрушки из глины, роспись деревянных ложек, создание дизайнерского коврика из ниток, а специалисты библиотеки имени А. С. Попова проведут мастер-класс по созданию брелка в технике макраме.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что фестиваль «Столица закатов» начнется в Нижнем Новгороде 31 мая.