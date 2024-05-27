Бизнес на змеином яде. Зачем в Беларуси объявили аукцион на заготовку гадюк

Все дело в экономике. Для серпентария необходимо найти долговременного негосударственного инвестора, который вложил бы деньги не только в строительство или аренду здания, но и в содержание. Мы бы могли сопровождать его с точки зрения науки. Сейчас у нас нет профессиональных бригад змееловов и нет серпентария. Если аукцион в Смолевичах состоится, то надо будет набирать специалистов, обучать.