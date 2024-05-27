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Чихуа-хуа и фокстерьера не пустили из Литвы в Калининградскую область

КАЛИНИНГРАД, 27 мая, ФедералПресс. Из Литвы в Калининградскую область не разрешили ввезти двух собак. В региональном управлении Россельхознадзора уточнили, что такое решение было принято из-за нарушения ветеринарных требований.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«При проведении ветеринарного контроля в первом случае установлено отсутствие паспорта животного и ветеринарно-сопроводительных документов», — говорится в сообщении.

Во втором случае речь идет об отсутствии отметки компетентного органа о клиническом осмотре в течение четырнадцати дней перед отправкой. Уточняется, что отметка должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-экспортера. В результате животных не разрешили ввезти в Россию.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что Польша развернула рейсовый автобус и несколько авто на границе с Калининградом.