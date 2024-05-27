Чихуа-хуа и фокстерьера не пустили из Литвы в Калининградскую область

Во втором случае речь идет об отсутствии отметки компетентного органа о клиническом осмотре в течение четырнадцати дней перед отправкой. Уточняется, что отметка должна быть завизирована подписью и печатью ветврача страны-экспортера. В результате животных не разрешили ввезти в Россию.