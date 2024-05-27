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Одну из улиц Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга

Губернатор Александр Беглов положительно отнесся к решению руководства Узбекистана назвать одну из улиц Ташкента в честь Санкт-Петербурга.

Источник: Комсомольская правда

Одну из улиц Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. Эту идею во время официального визита озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев российскому лидеру Владимиру Путину. Глава РФ поддержал данную инициативу.

— Отлично! Будет самой красивой, — ответил Владимир Путин.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов также положительно отнесся к идее руководства Узбекистана. Он отметил, что это решение — большая честь для Санкт-Петербурга. Улица в честь города станет еще одним символов дружественных отношений с этой страной.

— Партнерство с Узбекистаном было и остается одним из ключевых приоритетов Петербурга в области международного сотрудничества, — подчеркнул градоначальник.

К слову, Северная столица имеет довольно теплые отношения с Ташкентом. Так, в апреле в столице Узбекистана прошли дни Санкт-Петербурга, а в городе на Неве осенью планируют провести Дни Ташкента.

архитектура