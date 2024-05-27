Одну из улиц Ташкента назовут в честь Санкт-Петербурга. Эту идею во время официального визита озвучил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев российскому лидеру Владимиру Путину. Глава РФ поддержал данную инициативу.
— Отлично! Будет самой красивой, — ответил Владимир Путин.
Губернатор Северной столицы Александр Беглов также положительно отнесся к идее руководства Узбекистана. Он отметил, что это решение — большая честь для Санкт-Петербурга. Улица в честь города станет еще одним символов дружественных отношений с этой страной.
— Партнерство с Узбекистаном было и остается одним из ключевых приоритетов Петербурга в области международного сотрудничества, — подчеркнул градоначальник.
К слову, Северная столица имеет довольно теплые отношения с Ташкентом. Так, в апреле в столице Узбекистана прошли дни Санкт-Петербурга, а в городе на Неве осенью планируют провести Дни Ташкента.