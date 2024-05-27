«Водоканалу» разрешили вырубить 15 деревьев на улице Полоцкой в Калининграде

На улице Полоцкой в Калининграде разрешили вырубить 15 деревьев и 25 кустарников. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.
Порубочный билет выдали ГП КО «Водоканал». Работы планируют провести на участке с кадастровым номером 39:15:151403:822. Территория площадью 1902 квадратных метра располагается на улице Полоцкой, 64А. На участке планируют провести реконструкцию канализационной насосной станции № 2.
На территории разрешили спилить четыре липы, четыре яблони, три алычи, два клёна, сливу и черёмуху, а также 25 кустарников. Компенсационную стоимость оценили в 887 тысяч рублей. Взамен вырубленных высадят 12 новых деревьев и 19 кустарников.