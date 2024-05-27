Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Водоканалу» разрешили вырубить 15 деревьев на улице Полоцкой в Калининграде

Компенсационную стоимость оценили в 887 тысяч рублей.

Источник: Калининград.Ru

На улице Полоцкой в Калининграде разрешили вырубить 15 деревьев и 25 кустарников. Информацию об этом опубликовали на сайте городской администрации.

Порубочный билет выдали ГП КО «Водоканал». Работы планируют провести на участке с кадастровым номером 39:15:151403:822. Территория площадью 1902 квадратных метра располагается на улице Полоцкой, 64А. На участке планируют провести реконструкцию канализационной насосной станции № 2.

На территории разрешили спилить четыре липы, четыре яблони, три алычи, два клёна, сливу и черёмуху, а также 25 кустарников. Компенсационную стоимость оценили в 887 тысяч рублей. Взамен вырубленных высадят 12 новых деревьев и 19 кустарников.

флора и фауна