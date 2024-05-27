Корреспондент «РГ» выяснил, почему в Казани пропали клубника и черешня

Обычно ягодные лотки стояли у входа в здание, но теперь здесь расположились непривычные для этого сезона развалы с арбузами и дынями. Арбузы из Ирана по цене в 140 рублей за килограмм, дыни из Турции по цене 250 рублей за килограмм.
Ягоду мне удалось найти только внутри здания, да и то в небольшом количестве. В этом году урожай пострадал от заморозков — клубника водянистая, и продавцы берут ее маленькими партиями, потому что она быстро теряет товарный вид. Цена — 300 рублей за лоток, в котором полкило, то есть 600 рублей за килограмм.
Подхожу к своим проверенным продавцам, они тоже в этом сезоне неохотно берут клубнику и черешню. Говорят, в Крыму не удался урожай, ягода замерзла и ее очень мало. А черешня в этом году дорогая, потому что в Узбекистане и в Таджикистане, когда она стала цвести, начались сильные ветра и дождь. Весь цвет «обрубило».
Стоимость черешни за килограмм — от 600 до 1200 рублей.