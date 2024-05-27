Корреспондент «РГ» выяснил, почему в Казани пропали клубника и черешня

Подхожу к своим проверенным продавцам, они тоже в этом сезоне неохотно берут клубнику и черешню. Говорят, в Крыму не удался урожай, ягода замерзла и ее очень мало. А черешня в этом году дорогая, потому что в Узбекистане и в Таджикистане, когда она стала цвести, начались сильные ветра и дождь. Весь цвет «обрубило».